Готувати їх можна з різних фруктів і навіть ягід, та огірків. 24 Канал з посиланням на FoodOboz ділиться рецептом охолоджувального лимонаду з 3 інгредієнтів. Насолоджуйтесь напоєм, який допоможе охолодитися.

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Найсмачніший домашній лимонад

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– лимон;

– 50 грамів м'яти;

– 1 літр спрайта;

– лід.

Приготування:

Збийте в блендері лимон і м'яту. Процідіть через марлю.

Додайте спрайт та багато льоду.

Подавайте у графині або розлийте порційно та прикрасьте шматочками лимона та листям м'яти.

Готово!

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