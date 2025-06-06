Готовить их можно из разных фруктов и даже ягод, и огурцов. 24 Канал со ссылкой на FoodOboz делится рецептом охлаждающего лимонада из 3 ингредиентов. Наслаждайтесь напитком, который поможет охладиться.

Читайте также Пина Колада дома: готовим нашумевший коктейль – классический и безалкогольный вариант

Самый вкусный домашний лимонад

Время: 5 минут

5 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– лимон;

– 50 граммов мяты;

– 1 литр спрайта;

– лед.

Приготовление:

Взбейте в блендере лимон и мяту. Процедите через марлю.

Добавьте спрайт и много льда.

Подавайте в графине или разлейте порционно и украсьте кусочками лимона и листьями мяты.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда сделайте и этот клубничный квас.