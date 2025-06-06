Готовить их можно из разных фруктов и даже ягод, и огурцов. 24 Канал со ссылкой на FoodOboz делится рецептом охлаждающего лимонада из 3 ингредиентов. Наслаждайтесь напитком, который поможет охладиться.
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Самый вкусный домашний лимонад
- Время: 5 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– лимон;
– 50 граммов мяты;
– 1 литр спрайта;
– лед.
Приготовление:
- Взбейте в блендере лимон и мяту. Процедите через марлю.
- Добавьте спрайт и много льда.
- Подавайте в графине или разлейте порционно и украсьте кусочками лимона и листьями мяты.
Готово!
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