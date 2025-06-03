24 Канал со ссылкой на Линия.инфо предлагает пошаговый классический рецепт Пина Колады, а также рассказывает как сделать безалкогольный вариант.

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Пина Колада – рецепт

Время: 10 – 15 минут

10 – 15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 100 миллилитров светлого рома;

– 100 миллилитров ананасового сока;

– 50 миллилитров кокосовых сливок или кокосового молока;

– стакан льда;

– кольца ананаса и вишня – для украшения.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты. Если вы используете консервированный ананас, выберите сок без добавления сахара.

Смешайте в блендере ананасовый сок, кокосовые сливки и ром. Добавьте лед и взбивайте до однородной, нежной текстуры.

Разлейте коктейль в высокие бокалы для коктейлей. Украсьте бокалы кусочком ананаса, вишней или листочком мяты.

Совет: если хотите безалкогольную Пина Коладу, просто не добавляйте ром.

А ранее мы рассказывали как приготовить холодный чай со специями.