24 Канал з посиланням на Лінія.інфо пропонує покроковий класичний рецепт Піна Колади, а також розповідає як зробити безалкогольний варіант.

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Піна Колада – рецепт

  • Час: 10 – 15 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 100 мілілітрів світлого рому;
– 100 мілілітрів ананасового соку;
– 50 мілілітрів кокосових вершків або кокосового молока;
– склянка льоду;
– кільця ананаса та вишня – для прикраси.

Приготування:

  1. Підготуйте всі інгредієнти. Якщо ви використовуєте консервований ананас, оберіть сік без додавання цукру.
  2. Змішайте в блендері ананасовий сік, кокосові вершки та ром. Додайте лід і збивайте до однорідної, ніжної текстури.
  3. Розлийте коктейль у високі келихи для коктейлів. Прикрасьте келихи шматочком ананаса, вишнею або листочком м'яти.

Порада: якщо хочете безалкогольну Піна Коладу, просто не додавайте ром.

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