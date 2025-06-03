24 Канал з посиланням на Лінія.інфо пропонує покроковий класичний рецепт Піна Колади, а також розповідає як зробити безалкогольний варіант.
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Піна Колада – рецепт
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів світлого рому;
– 100 мілілітрів ананасового соку;
– 50 мілілітрів кокосових вершків або кокосового молока;
– склянка льоду;
– кільця ананаса та вишня – для прикраси.
Приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти. Якщо ви використовуєте консервований ананас, оберіть сік без додавання цукру.
- Змішайте в блендері ананасовий сік, кокосові вершки та ром. Додайте лід і збивайте до однорідної, ніжної текстури.
- Розлийте коктейль у високі келихи для коктейлів. Прикрасьте келихи шматочком ананаса, вишнею або листочком м'яти.
Порада: якщо хочете безалкогольну Піна Коладу, просто не додавайте ром.
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