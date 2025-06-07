Яйця, оселедець та буряк – це фантастичне поєднання для апетитної закуски, яку полюбляли ще наші предки. А для того, щоб закуска була менш калорійною, майонез можна замінити грецьким йогуртом, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Рецепт фаршированих яєць на Трійцю
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 6 курячих яєць;
– 2 варені буряки;
– 2,5 філе оселедця;
– 4 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку;
– пучок зеленої цибулі.
Приготування:
Зваріть шість яєць круто. Коли охолонуть – очистіть їх від шкаралупи, розріжте вздовж навпіл. Білки відкладіть, а жовтки перекладіть у глибоку миску – вони стануть основою для начинки.
Візьміть 2 невеликі буряки (загальною масою до 200 грамів). Їх можна заздалегідь запекти в духовці або зварити до готовності. Подрібніть буряк ножем або натріть на великій тертці й додайте до жовтків.
Оселедець добре промийте в холодній воді, щоб позбутись надлишку солі та розсолу, обсушіть паперовим рушником. Наріжте рибу якнайдрібніше й додайте до миски з жовтками та буряком.
Додайте майонез та дрібно нарізану цибулю. Посоліть та поперчіть. Все ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
Отриманою сумішшю нафаршируйте половинки яєчних білків. Викладіть закуску на тарілку для подачі.
Смачного!
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