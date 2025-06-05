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Рецепт ліонського салату

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 300 грамів листя салату;

– 3 яйця;

– 100 грамів бекону;

– 130 грамів хліба;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– сіль та перець до смаку;

заправка:

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка винного оцту або лимонного соку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Хліб наріжте невеликими кубиками та перекладіть у велику миску. Додайте сіль, перець, трохи сушеного часнику і скропіть оливковою олією. Все ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Отриману суміш викладіть в один шар на деко. Випікайте в попередньо розігрітій духовці при 170 градусів приблизно 15 хвилин. Після цього перемішайте хліб і поверніть у духовку ще на 5 – 10 хвилин, поки крутони не стануть хрусткими. Листя салату добре промийте під холодною водою, обсушіть і порвіть руками на зручні шматки. Бекон наріжте невеликими смужками й обсмажте на сухій сковороді до хрусткої скоринки, регулярно помішуючи. Готовий бекон викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Окремо приготуйте яйця-пашот. Для цього доведіть воду до легкого кипіння, створіть воронку ложкою й обережно влийте яйце без шкаралупи. Варіть 2 – 3 хвилини, поки білок не схопиться, а жовток залишиться рідким. Для заправки змішайте в мисці оливкову олію з лимонним соком або оцтом, додайте сіль і перець. Збивайте виделкою до утворення емульсії. На тарілки викладіть підготовлене листя салату, додайте шматочки хрусткого бекону та крутони. Полийте салат заправкою. Завершіть страву теплим яйцем-пашот. При бажанні — злегка підсоліть і поперчіть яйце зверху.

Смачного!

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