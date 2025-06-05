Этот салат не только красивый на вид, но и имеет непревзойденный вкус. 24 Канал предлагает воспроизвести его по рецепту портала smachno.in.ua и добавить будням изысканной оригинальности.

Интересно Утолит жажду и вкуснее газированных напитков: клубничный квас без дрожжей – готовим за 20 минут

Рецепт лионского салата

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 300 граммов листьев салата;

– 3 яйца;

– 100 граммов бекона;

– 130 граммов хлеба;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– соль и перец по вкусу;

заправка:

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка винного уксуса или лимонного сока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Хлеб нарежьте небольшими кубиками и переложите в большую миску. Добавьте соль, перец, немного сушеного чеснока и сбрызните оливковым маслом. Все тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Полученную смесь выложите в один слой на противень. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 170 градусов примерно 15 минут. После этого перемешайте хлеб и верните в духовку еще на 5 – 10 минут, пока крутоны не станут хрустящими. Листья салата хорошо промойте под холодной водой, обсушите и порвите руками на удобные куски. Бекон нарежьте небольшими полосками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки, регулярно помешивая. Готовый бекон выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Отдельно приготовьте яйца-пашот. Для этого доведите воду до легкого кипения, создайте воронку ложкой и осторожно влейте яйцо без скорлупы. Варите 2 – 3 минуты, пока белок не схватится, а желток останется жидким. Для заправки смешайте в миске оливковое масло с лимонным соком или уксусом, добавьте соль и перец. Взбивайте вилкой до образования эмульсии. На тарелки выложите подготовленные листья салата, добавьте кусочки хрустящего бекона и крутоны. Полейте салат заправкой. Завершите блюдо теплым яйцом-пашот. При желании – слегка подсолите и поперчите яйцо сверху.

Приятного аппетита!

Лучше, чем мороженое: клубничный десерт из 3 ингредиентов.