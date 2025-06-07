Яйца, сельдь и свекла – это фантастическое сочетание для аппетитной закуски, которую любили еще наши предки. А для того, чтобы закуска была менее калорийной, майонез можно заменить греческим йогуртом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
Не пропустите Картофель даже не надо тереть: рецепт драников, с которым будете делать их значительно чаще
Рецепт фаршированных яиц на Троицу
- Время: 30 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
– 6 куриных яиц;
– 2 вареные свеклы;
– 2,5 филе сельди;
– 4 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу;
– пучок зеленого лука.
Приготовление:
Сварите шесть яиц вкрутую. Когда остынут – очистите их от скорлупы, разрежьте вдоль пополам. Белки отложите, а желтки переложите в глубокую миску – они станут основой для начинки.
Возьмите 2 небольшие свеклы (общей массой до 200 граммов). Ее можно заранее запечь в духовке или сварить до готовности. Измельчите свеклу ножом или натрите на крупной терке и добавьте к желткам.
Сельдь хорошо промойте в холодной воде, чтобы избавиться от избытка соли и рассола, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте рыбу как можно мельче и добавьте в миску с желтками и свеклой.
Добавьте майонез и мелко нарезанный лук. Посолите и поперчите. Все тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Полученной смесью нафаршируйте половинки яичных белков. Выложите закуску на тарелку для подачи.
Приятного аппетита!
Блюдо, которое сделает праздник: как приготовить знаменитый лионский салат.