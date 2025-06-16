Обычно квасят помидоры или капусту, но этот прием можно повторить и с кабачками. Попробуйте – это очень вкусно и колоритно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Шуба".

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Рецепт квашеных кабачков

  • Время: 1 час
  • Порций: 10

Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 1 перец чили;
– листья хрена;
– 2 зонтика укропа;
– 2 горошины душистого перца;
– 2 горошины черного перца;
– 2 листа смородины;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 литр воды;
– 60 граммов соли;
– 1 лавровый лист.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты хорошо промойте и дайте им полностью обсохнуть, чтобы не осталось лишней влаги.

  2. Чеснок разрежьте на четыре части.

  3. Кабачки также тщательно вымойте, обрежьте хвостики и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 – 1,5 сантиметра.

  4. На дно стерильной банки выложите специи и зелень. Поверх них плотно разместите кусочки кабачков, стараясь укладывать равномерно.

  5. Для рассола вскипятите воду, добавьте лавровый лист и соль, размешайте до полного растворения.

  6. Дайте рассолу остыть до комнатной температуры, после чего залейте им кабачки. Убедитесь, что овощи полностью погружены в жидкость.

  7. Накройте банку марлей и поставьте в глубокую миску – во время брожения рассол может вытекать.

  8. Оставьте при комнатной температуре на 7 дней.

  9. После завершения брожения закройте банку плотной крышкой и перенесите в прохладное место.

Приятного аппетита!

Родные не угадают, из чего она: аппетитная намазка из кабачков.