Бутерброды с этой намазкой – это не просто вкусный перекус на каждый день, но и возможность презентовать свое мастерство. Несколько простых манипуляций – и все наперегонки будут расспрашивать вас о рецепте, который 24 Канал предлагает сохранить от портала "Копилка рецептов".
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Рецепт намазки из кабачков
- Время: 25 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 2 плавленых сырка;
– по пучку зелени;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Кабачки нарезаем маленькими кубиками.
Лук измельчаем и обжариваем на сковороде до мягкости.
Затем добавляем натертую морковь и тушим до готовности, немного подсаливая в конце.
Выкладываем кабачки, хорошо перемешиваем и тушим еще 2 минуты.
Приятного аппетита!
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