Бутерброди з цією намазкою – це не просто смачний перекус на щодень, а й можливість презентувати свою майстерність. Кілька простих маніпуляцій – і всі наввипередки будуть розпитувати вас про рецепт, який 24 Канал пропонує зберегти від порталу "Скарбничка рецептів".

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Рецепт намазки з кабачків

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 2 плавлені сирки;
– по пучку зелені;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Кабачки нарізаємо маленькими кубиками.

  2. Цибулю подрібнюємо і обсмажуємо на сковороді до м’якості.

  3. Потім додаємо натерту моркву та тушкуємо до готовності, трохи підсолюючи наприкінці.

  4. Викладаємо кабачки, добре перемішуємо і тушкуємо ще 2 хвилини.

Смачного!

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