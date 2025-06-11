Бутерброди з цією намазкою – це не просто смачний перекус на щодень, а й можливість презентувати свою майстерність. Кілька простих маніпуляцій – і всі наввипередки будуть розпитувати вас про рецепт, який 24 Канал пропонує зберегти від порталу "Скарбничка рецептів".
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Рецепт намазки з кабачків
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 2 плавлені сирки;
– по пучку зелені;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Кабачки нарізаємо маленькими кубиками.
Цибулю подрібнюємо і обсмажуємо на сковороді до м’якості.
Потім додаємо натерту моркву та тушкуємо до готовності, трохи підсолюючи наприкінці.
Викладаємо кабачки, добре перемішуємо і тушкуємо ще 2 хвилини.
Смачного!
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