Цей стане для ваших рідних та близький справжнім сюрпризом. Він легкий у приготуванні, але нехай це не вводить вас в оману – смак десерту просто неперевершений. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт торта "Літо"

  • Час: 1 година + просочування
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– 250 грамів сметани;
– 160 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 60 грамів вершкового масла;
– 300 грамів борошна;
– 150 мілілітрів апельсинового соку;
– цедра 1 апельсина;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки топленого вершкового масла;
– кокосова стружка для прикраси.

Приготування:

  1. Молоко змішуємо зі сметаною у сотейнику. Додаємо цукор та яйця, збиваємо. Крохмаль розводимо у невеликій кількості молока, додаємо до маси та перемішуємо.
  2. Варимо крем на маленькому вогні до загуснення.
  3. Додаємо вершкове масло, перемішуємо, накриваємо плівкою в контакт та даємо охолонути.
  4. В апельсиновий сік додаємо 2 – 3 ложки цукру.
  5. Борошно змішуємо з цедрою, вливаємо сік і замішуємо тісто. Сюди ж додаємо трохи вершкового масла. Накриваємо та даємо відпочити 10 – 15 хвилин.
  6. Тісто ділимо на 8 частин, змащуємо маслом та залишаємо ще на 5 хвилин.
  7. З кожної кульки формуємо коржик та смажимо їх на пательні.
  8. Коли коржики охолонуть – перемащуємо кремом, прикрашаємо стружкою та ставимо у холодильник на кілька годин, щоб торт добре просочився.

Смачного!

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