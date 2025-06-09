"Метеорит" – це ласощі, смак яких залишився з нами на все життя. Достатньо одного шматочка, аби ви повернулися у солодкі спогади дитинства. 24 Канал пропонує пережити цей особливий досвід з рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт цукерок "Метеорит"

Час : 20 хвилин + застигання

: 20 хвилин + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів підсмажених горіхів;

– 1 яєчний білок;

– 70 грамів цукрової пудри;

– 200 грамів чорного шоколаду;

– ванільний цукор до смаку.

Приготування:

Злегка подрібніть горіхи в блендері, але не до стану крихти, шматочки мають залишитися відчутними. У каструлі з товстим дном з’єднайте яєчний білок, цукрову пудру та ванільний цукор. Додайте більшу частину горіхової маси. Поставте суміш на середній вогонь і варіть протягом 10 хвилин, постійно помішуючи. Висипте решту горіхів у гарячу масу та ретельно перемішайте до однорідної текстури. З отриманої маси сформуйте невеликі кульки. Поставте їх у холодильник на 10 хвилин для стабілізації. На водяній бані розтопіть шоколад. Кожну охолоджену цукерку занурте у розтоплений шоколад за допомогою виделки або шпажки, після чого викладіть на пергаментний папір. Дайте ласощам повністю застигнути, найкраще – у холодильнику.

Смачного!

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