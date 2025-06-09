"Метеорит" – це ласощі, смак яких залишився з нами на все життя. Достатньо одного шматочка, аби ви повернулися у солодкі спогади дитинства. 24 Канал пропонує пережити цей особливий досвід з рецептом порталу "На пенсії".
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Рецепт цукерок "Метеорит"
- Час: 20 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів підсмажених горіхів;
– 1 яєчний білок;
– 70 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів чорного шоколаду;
– ванільний цукор до смаку.
Приготування:
Злегка подрібніть горіхи в блендері, але не до стану крихти, шматочки мають залишитися відчутними.
У каструлі з товстим дном з’єднайте яєчний білок, цукрову пудру та ванільний цукор. Додайте більшу частину горіхової маси.
Поставте суміш на середній вогонь і варіть протягом 10 хвилин, постійно помішуючи.
Висипте решту горіхів у гарячу масу та ретельно перемішайте до однорідної текстури.
З отриманої маси сформуйте невеликі кульки. Поставте їх у холодильник на 10 хвилин для стабілізації.
На водяній бані розтопіть шоколад.
Кожну охолоджену цукерку занурте у розтоплений шоколад за допомогою виделки або шпажки, після чого викладіть на пергаментний папір.
Дайте ласощам повністю застигнути, найкраще – у холодильнику.
Смачного!
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