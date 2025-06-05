З цим рецептом ви захочете готувати зефір хоч кожного дня, адже він не просто легкий у приготуванні, а й має просто дивовижний смак. Навіть коли надворі спека, від цього смаколика не відмовиться ніхто. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу Cookpad.

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Рецепт зефіру з полуниці

Час : 25 хвилин + висихання

: 25 хвилин + висихання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 80 мілілітрів води;

– 320 грамів цукру;

– 8 грамів агар-агару;

– 200 грамів полуничного пюре;

– 60 грамів білка;

– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти;

– дрібка солі;

– цукрова пудра.

Приготування:

У мисці збийте яєчні білки разом з дрібкою солі та лимонною кислотою до легкої піни. Поступово, не припиняючи збивання, цукор. Продовжуйте збивати масу, доки вона не стане густою та стійкою — до утворення щільних піків. У невеликому сотейнику змішайте полуничне пюре, воду, агар-агар і ще 100 грамів цукру. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння та густоти. Повільно, тонкою цівкою вливайте гарячий сироп у збиті білки, продовжуючи збивати. Збивайте ще приблизно 2 хвилини, щоб маса стала однорідною та пишною. Перекладіть готову зефірну масу в кондитерський мішок. Викладіть зефір на деко, застелене пергаментом, формуючи порції бажаної форми. Залиште висихати при кімнатній температурі. Потім посипте зефір цукровою пудрою.

Смачного!

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