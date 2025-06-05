З цим рецептом ви захочете готувати зефір хоч кожного дня, адже він не просто легкий у приготуванні, а й має просто дивовижний смак. Навіть коли надворі спека, від цього смаколика не відмовиться ніхто. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу Cookpad.
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Рецепт зефіру з полуниці
- Час: 25 хвилин + висихання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 80 мілілітрів води;
– 320 грамів цукру;
– 8 грамів агар-агару;
– 200 грамів полуничного пюре;
– 60 грамів білка;
– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти;
– дрібка солі;
– цукрова пудра.
Приготування:
У мисці збийте яєчні білки разом з дрібкою солі та лимонною кислотою до легкої піни. Поступово, не припиняючи збивання, цукор. Продовжуйте збивати масу, доки вона не стане густою та стійкою — до утворення щільних піків.
У невеликому сотейнику змішайте полуничне пюре, воду, агар-агар і ще 100 грамів цукру.
Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння та густоти.
Повільно, тонкою цівкою вливайте гарячий сироп у збиті білки, продовжуючи збивати. Збивайте ще приблизно 2 хвилини, щоб маса стала однорідною та пишною.
Перекладіть готову зефірну масу в кондитерський мішок.
Викладіть зефір на деко, застелене пергаментом, формуючи порції бажаної форми. Залиште висихати при кімнатній температурі.
Потім посипте зефір цукровою пудрою.
Смачного!
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