С этим рецептом вы захотите готовить зефир хоть каждый день, ведь он не просто легкий в приготовлении, но и имеет просто удивительный вкус. Даже когда на улице жара, от этого лакомства не откажется никто. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала Cookpad.
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Рецепт зефира из клубники
- Время: 25 минут + высыхание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 80 миллилитров воды;
– 320 граммов сахара;
– 8 граммов агар-агара;
– 200 граммов клубничного пюре;
– 60 граммов белка;
– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты;
– щепотка соли;
– сахарная пудра.
Приготовление:
В миске взбейте яичные белки вместе со щепоткой соли и лимонной кислотой до легкой пены. Постепенно, не прекращая взбивания, сахар. Продолжайте взбивать массу, пока она не станет густой и устойчивой - до образования плотных пиков.
В небольшом сотейнике смешайте клубничное пюре, воду, агар-агар и еще 100 граммов сахара.
Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения и густоты.
Медленно, тонкой струйкой вливайте горячий сироп во взбитые белки, продолжая взбивать. Взбивайте еще примерно 2 минуты, чтобы масса стала однородной и пышной.
Переложите готовую зефирную массу в кондитерский мешок.
Выложите зефир на противень, застеленный пергаментом, формируя порции желаемой формы. Оставьте высыхать при комнатной температуре.
Затем посыпьте зефир сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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