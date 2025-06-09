"Метеорит" – это лакомство, вкус которого остался с нами на всю жизнь. Достаточно одного кусочка, чтобы вы вернулись в сладкие воспоминания детства. 24 Канал предлагает пережить этот особый опыт с рецептом портала "На пенсии".
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Рецепт конфет "Метеорит"
- Время: 20 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов поджаренных орехов;
– 1 яичный белок;
– 70 граммов сахарной пудры;
– 200 граммов черного шоколада;
– ванильный сахар по вкусу.
Приготовление:
Слегка измельчите орехи в блендере, но не до состояния крошки, кусочки должны остаться ощутимыми.
В кастрюле с толстым дном соедините яичный белок, сахарную пудру и ванильный сахар. Добавьте большую часть ореховой массы.
Поставьте смесь на средний огонь и варите в течение 10 минут, постоянно помешивая.
Высыпьте остальные орехи в горячую массу и тщательно перемешайте до однородной текстуры.
Из полученной массы сформируйте небольшие шарики. Поставьте их в холодильник на 10 минут для стабилизации.
На водяной бане растопите шоколад.
Каждую охлажденную конфету окуните в растопленный шоколад с помощью вилки или шпажки, после чего выложите на пергаментную бумагу.
Дайте лакомству полностью застыть, лучше всего – в холодильнике.
Приятного аппетита!
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