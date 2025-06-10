Приготування "лінивої" вівсянки дозволяє за лічені хвилини подати до столу страву, яка не просто дасть заряд на першу половину дня, а й потішить естетичним виглядом. 24 Канал радить звернути увагу на поради блогерки yummi.lera та обрати свій варіант улюбленого сніданку.
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Рецепт лінивої вівсянки
- Час: 10 хвилин + застигання
- Порцій: 2
Інгредієнти:
ягідна вівсянка:
– 100 грамів вівсяних пластівців;
– 10 грамів насіння чіа;
– 10 грамів кокосової стружки;
– 50 грамів ягід;
– 15 грамів меду або сиропу;
– 50 грамів натурального йогурту;
– 175 мілілітрів кокосового напою;
– ягідний соус і шоколад;
бананово-шоколадна вівсянка:
– 100 грамів вівсяних пластівців;
– 10 грамів насіння чіа;
– 10 грамів какао;
– 50 грамів банана;
– 15 грамів меду або сиропу;
– 15 грамів нарізаного шоколаду;
– 50 грамів натурального йогурту;
– 175 мілілітрів вівсяного напою;
– шоколадна паста і шоколад;
фісташкова вівсянка:
– 100 грамів вівсяних пластівців;
– 10 грамів насіння чіа;
– 15 грамів білого шоколаду;
– 25 грамів фісташкової пасти;
– 15 грамів меду або сиропу;
– 50 грамів натурального йогурту;
– 175 мілілітрів мигдалевого напою;
– фісташкова паста і шоколад.
Приготування:
Усі інгредієнти для кожного рецепта потрібно добре перемішати до однорідної консистенції.
Фрукти та ягоди можна залишити шматочками або подрібнити в пюре.
Готову суміш розкладіть по банках або контейнерах із кришками, накрийте й поставте в холодильник щонайменше на 2 – 3 години, а краще – на ніч.
Перед подачею прикрасьте вівсяну масу соусом, горіховою пастою чи топленим шоколадом.
Потім знову поставте в холод на 10 – 15 хвилин, щоб усе добре застигло й охололо.
Смачного!
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