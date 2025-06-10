Приготування "лінивої" вівсянки дозволяє за лічені хвилини подати до столу страву, яка не просто дасть заряд на першу половину дня, а й потішить естетичним виглядом. 24 Канал радить звернути увагу на поради блогерки yummi.lera та обрати свій варіант улюбленого сніданку.

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Рецепт лінивої вівсянки

Час : 10 хвилин + застигання

: 10 хвилин + застигання Порцій: 2

Інгредієнти:

ягідна вівсянка:

– 100 грамів вівсяних пластівців;

– 10 грамів насіння чіа;

– 10 грамів кокосової стружки;

– 50 грамів ягід;

– 15 грамів меду або сиропу;

– 50 грамів натурального йогурту;

– 175 мілілітрів кокосового напою;

– ягідний соус і шоколад;

бананово-шоколадна вівсянка:

– 100 грамів вівсяних пластівців;

– 10 грамів насіння чіа;

– 10 грамів какао;

– 50 грамів банана;

– 15 грамів меду або сиропу;

– 15 грамів нарізаного шоколаду;

– 50 грамів натурального йогурту;

– 175 мілілітрів вівсяного напою;

– шоколадна паста і шоколад;

фісташкова вівсянка:

– 100 грамів вівсяних пластівців;

– 10 грамів насіння чіа;

– 15 грамів білого шоколаду;

– 25 грамів фісташкової пасти;

– 15 грамів меду або сиропу;

– 50 грамів натурального йогурту;

– 175 мілілітрів мигдалевого напою;

– фісташкова паста і шоколад.

Приготування:

Усі інгредієнти для кожного рецепта потрібно добре перемішати до однорідної консистенції. Фрукти та ягоди можна залишити шматочками або подрібнити в пюре. Готову суміш розкладіть по банках або контейнерах із кришками, накрийте й поставте в холодильник щонайменше на 2 – 3 години, а краще – на ніч. Перед подачею прикрасьте вівсяну масу соусом, горіховою пастою чи топленим шоколадом. Потім знову поставте в холод на 10 – 15 хвилин, щоб усе добре застигло й охололо.

Смачного!

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