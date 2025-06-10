Приготовление "ленивой" овсянки позволяет за считанные минуты подать к столу блюдо, которое не просто даст заряд на первую половину дня, но и порадует эстетическим видом. 24 Канал советует обратить внимание на советы блогера yummi.lera и выбрать свой вариант любимого завтрака.
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Рецепт ленивой овсянки
- Время: 10 минут + застывание
- Порций: 2
Ингредиенты:
ягодная овсянка:
– 100 граммов овсяных хлопьев;
– 10 граммов семян чиа;
– 10 граммов кокосовой стружки;
– 50 граммов ягод;
– 15 граммов меда или сиропа;
– 50 граммов натурального йогурта;
– 175 миллилитров кокосового напитка;
– ягодный соус и шоколад;
бананово-шоколадная овсянка:
– 100 граммов овсяных хлопьев;
– 10 граммов семян чиа;
– 10 граммов какао;
– 50 граммов банана;
– 15 граммов меда или сиропа;
– 15 граммов нарезанного шоколада;
– 50 граммов натурального йогурта;
– 175 миллилитров овсяного напитка;
– шоколадная паста и шоколад;
фисташковая овсянка:
– 100 граммов овсяных хлопьев;
– 10 граммов семян чиа;
– 15 граммов белого шоколада;
– 25 граммов фисташковой пасты;
– 15 граммов меда или сиропа;
– 50 граммов натурального йогурта;
– 175 миллилитров миндального напитка;
– фисташковая паста и шоколад.
Приготовление:
Все ингредиенты для каждого рецепта нужно хорошо перемешать до однородной консистенции.
Фрукты и ягоды можно оставить кусочками или измельчить в пюре.
Готовую смесь разложите по банкам или контейнерам с крышками, накройте и поставьте в холодильник минимум на 2 – 3 часа, а лучше – на ночь.
Перед подачей украсьте овсяную массу соусом, ореховой пастой или топленым шоколадом.
Затем снова поставьте в холод на 10 – 15 минут, чтобы все хорошо застыло и остыло.
Приятного аппетита!
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