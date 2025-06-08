Вкусный прохладный лимонад способен спасти даже в самую адскую жару. А с этим рецептом вы легко можете позаботиться, чтобы любимый напиток всегда был в вашем холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт цитрусового лимонада
- Время: 20 минут + 2 часа
- Порций: 2 литра
Ингредиенты:
– 1 лимон;
– 2 литра воды;
– 1 апельсин;
– 5 веточек мяты;
– 200 граммов сахара или меда;
– кубики льда для подачи.
Приготовление:
Сначала тщательно вымойте апельсин и лимон под проточной водой. Разрежьте каждый фрукт пополам. По одной половинке лимона и апельсина откладываем – они понадобятся позже для подачи.
Остальные половинки измельчите вместе с кожурой, нарежьте произвольными кусками и поместите в чашу блендера. Взбейте до состояния густого пюре.
Полученную цитрусовую массу переложите в кастрюлю, добавьте 500 миллилитров воды. Добавьте сахар или мед, перемешайте и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения.
Дайте сиропу покипеть около 5 минут, затем снимите с плиты и оставьте остыть. Когда жидкость станет теплой, накройте емкость крышкой и дайте настояться не менее 2 часов.
Процедите смесь через мелкое сито или несколько слоев марли, хорошо отожмите всю мякоть. К полученному сиропу добавьте еще 1,5 литра чистой холодной воды.
Добавьте к напитку половинки лимона и апельсина, и не забудьте про лед.
Приятного аппетита!
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