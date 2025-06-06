Для приготовления невероятно вкусного клубничного мороженого не нужно никакого специального оборудования. Ягода, несколько ингредиентов, немного старания – и в вашей морозилке будет любимое лакомство, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт клубничного мороженого

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 стакан греческого йогурта;
– 350 граммов клубники;
– 1/3 стакана свежего лимонного сока;
– 2 чайные ложки лимонной цедры;
– 2 чайные ложки меда.

Приготовление:

  1. В чашу блендера положите греческий йогурт, свежую или замороженную клубнику, добавьте немного лимонного сока, тертую цедру лимона и мед. Взбивайте до тех пор, пока масса не станет густой, кремовой и однородной.

  2. Разлейте полученную смесь в формочки для мороженого или небольшие контейнеры. Поставьте в морозильную камеру минимум на несколько часов, чтобы масса хорошо застыла.

  3. Перед подачей мороженое можно оформить по желанию - добавить клубничные кусочки, полить вареньем или посыпать тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

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