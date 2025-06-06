Для приготовления невероятно вкусного клубничного мороженого не нужно никакого специального оборудования. Ягода, несколько ингредиентов, немного старания – и в вашей морозилке будет любимое лакомство, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Читайте также Будет свежей 2 недели: секрет хранения клубники, который вы хотели бы знать

Рецепт клубничного мороженого

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан греческого йогурта;

– 350 граммов клубники;

– 1/3 стакана свежего лимонного сока;

– 2 чайные ложки лимонной цедры;

– 2 чайные ложки меда.

Приготовление:

В чашу блендера положите греческий йогурт, свежую или замороженную клубнику, добавьте немного лимонного сока, тертую цедру лимона и мед. Взбивайте до тех пор, пока масса не станет густой, кремовой и однородной. Разлейте полученную смесь в формочки для мороженого или небольшие контейнеры. Поставьте в морозильную камеру минимум на несколько часов, чтобы масса хорошо застыла. Перед подачей мороженое можно оформить по желанию - добавить клубничные кусочки, полить вареньем или посыпать тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

Его съедают за раз: рецепт вкусного клубничного зефира.