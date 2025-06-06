Для приготування неймовірно смачного полуничного морозива не потрібно жодного спеціального обладнання. Ягода, кілька інгредієнтів, трішки старання – і у вашій морозилці буде улюблений смаколик, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт полуничного морозива

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка грецького йогурту;

– 350 грамів полуниці;

– 1/3 склянки свіжого лимонного соку;

– 2 чайні ложки лимонної цедри;

– 2 чайні ложки меду.

Приготування:

У чашу блендера покладіть грецький йогурт, свіжу або заморожену полуницю, додайте трохи лимонного соку, терту цедру лимона та мед. Збивайте до тих пір, поки маса не стане густою, кремовою й однорідною. Розлийте отриману суміш у формочки для морозива або невеликі контейнери. Поставте в морозильну камеру щонайменше на кілька годин, щоб маса добре застигла. Перед подачею морозиво можна оформити за бажанням — додати полуничні шматочки, полити варенням або посипати тертим шоколадом.

Смачного!

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