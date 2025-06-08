Смачний прохолодний лимонад здатен врятувати навіть у найпекельнішу спеку. А з цим рецептом ви легко можете подбати, щоб улюблений напій завжди був у вашому холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Цікаво Найкраще, що з вами трапиться цього літа: полуничне морозиво з 5 інгредієнтів
Рецепт цитрусового лимонаду
- Час: 20 хвилин + 2 години
- Порцій: 2 літри
Інгредієнти:
– 1 лимон;
– 2 літри води;
– 1 апельсин;
– 5 гілочок мʼяти;
– 200 грамів цукру або меду;
– кубики льоду для подачі.
Приготування:
Спочатку ретельно вимийте апельсин і лимон під проточною водою. Розріжте кожен фрукт навпіл. По одній половинці лимона й апельсина відкладаємо – вони знадобляться пізніше для подачі.
Інші половинки подрібніть разом зі шкіркою, наріжте довільними шматками та помістіть у чашу блендера. Збийте до стану густого пюре.
Отриману цитрусову масу перекладіть у каструлю, додайте 500 мілілітрів води. Додайте цукор або мед, перемішайте та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння.
Дайте сиропу покипіти близько 5 хвилин, потім зніміть з плити й залиште охолонути. Коли рідина стане теплою, накрийте ємність кришкою і дайте настоятись не менше 2 годин.
Процідіть суміш через дрібне сито або кілька шарів марлі, добре відтисніть всю м’якоть. До отриманого сиропу додайте ще 1,5 літра чистої холодної води.
Додайте до напою половинки лимона та апельсина, і не забудьте про лід.
Смачного!
Зʼїдають весь на раз: як зробити смачний полуничний зефір.