Этот станет для ваших родных и близких настоящим сюрпризом. Он легкий в приготовлении, но пусть это не вводит вас в заблуждение – вкус десерта просто непревзойденный. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала "Смачненьке".
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Рецепт торта "Лето"
- Время: 1 час + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 250 миллилитров молока;
– 250 граммов сметаны;
– 160 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 60 граммов сливочного масла;
– 300 граммов муки;
– 150 миллилитров апельсинового сока;
– цедра 1 апельсина;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки топленого сливочного масла;
– кокосовая стружка для украшения.
Приготовление:
- Молоко смешиваем со сметаной в сотейнике. Добавляем сахар и яйца, взбиваем. Крахмал разводим в небольшом количестве молока, добавляем к массе и перемешиваем.
- Варим крем на маленьком огне до загустения.
- Добавляем сливочное масло, перемешиваем, накрываем пленкой в контакт и даем остыть.
- В апельсиновый сок добавляем 2 – 3 ложки сахара.
- Муку смешиваем с цедрой, вливаем сок и замешиваем тесто. Сюда же добавляем немного сливочного масла. Накрываем и даем отдохнуть 10 – 15 минут.
- Тесто делим на 8 частей, смазываем маслом и оставляем еще на 5 минут.
- Из каждого шарика формируем лепешку и жарим их на сковороде.
- Когда лепешки остынут – перемазываем кремом, украшаем стружкой и ставим в холодильник на несколько часов, чтобы торт хорошо пропитался.
Приятного аппетита!
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