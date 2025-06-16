Зазвичай квасять помідори або капусту, але цей прийом можна повторити і з кабачками. Спробуйте – це дуже смачно та колоритно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Шуба".

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Рецепт квашених кабачків

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 1 перець чилі;

– листя хрону;

– 2 парасольки кропу;

– 2 горошини духмяного перцю;

– 2 горошини чорного перцю;

– 2 листки смородини;

– 2 зубчики часнику;

– 1 літр води;

– 60 грамів солі;

– 1 лавровий лист.

Приготування:

Усі інгредієнти добре промийте та дайте їм повністю обсохнути, щоб не залишилось зайвої вологи. Часник розріжте на чотири частини. Кабачки також ретельно вимийте, обріжте хвостики та наріжте кружечками завтовшки приблизно 1 – 1,5 сантиметра. На дно стерильної банки викладіть спеції та зелень. Поверх них щільно розмістіть шматочки кабачків, намагаючись укладати рівномірно. Щоб приготувати розсіл, закип’ятіть воду, додайте лавровий лист і сіль, розмішайте до повного розчинення. Дайте розсолу охолонути до кімнатної температури, після чого залийте ним кабачки. Переконайтеся, що овочі повністю занурені в рідину. Накрийте банку марлею і поставте в глибоку миску – під час бродіння розсіл може витікати. Залиште при кімнатній температурі на 7 днів. Після завершення бродіння закрийте банку щільною кришкою та перенесіть у прохолодне місце.

Смачного!

Рідні не вгадають, з чого вона: апетитна намазка з кабачків.