Зазвичай квасять помідори або капусту, але цей прийом можна повторити і з кабачками. Спробуйте – це дуже смачно та колоритно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Шуба".

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Рецепт квашених кабачків

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 перець чилі;
– листя хрону;
– 2 парасольки кропу;
– 2 горошини духмяного перцю;
– 2 горошини чорного перцю;
– 2 листки смородини;
– 2 зубчики часнику;
– 1 літр води;
– 60 грамів солі;
– 1 лавровий лист.

Приготування:

  1. Усі інгредієнти добре промийте та дайте їм повністю обсохнути, щоб не залишилось зайвої вологи.

  2. Часник розріжте на чотири частини.

  3. Кабачки також ретельно вимийте, обріжте хвостики та наріжте кружечками завтовшки приблизно 1 – 1,5 сантиметра.

  4. На дно стерильної банки викладіть спеції та зелень. Поверх них щільно розмістіть шматочки кабачків, намагаючись укладати рівномірно.

  5. Щоб приготувати розсіл, закип’ятіть воду, додайте лавровий лист і сіль, розмішайте до повного розчинення.

  6. Дайте розсолу охолонути до кімнатної температури, після чого залийте ним кабачки. Переконайтеся, що овочі повністю занурені в рідину.

  7. Накрийте банку марлею і поставте в глибоку миску – під час бродіння розсіл може витікати.

  8. Залиште при кімнатній температурі на 7 днів.

  9. Після завершення бродіння закрийте банку щільною кришкою та перенесіть у прохолодне місце.

Смачного!

Рідні не вгадають, з чого вона: апетитна намазка з кабачків.