Зазвичай квасять помідори або капусту, але цей прийом можна повторити і з кабачками. Спробуйте – це дуже смачно та колоритно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Шуба".
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Рецепт квашених кабачків
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 перець чилі;
– листя хрону;
– 2 парасольки кропу;
– 2 горошини духмяного перцю;
– 2 горошини чорного перцю;
– 2 листки смородини;
– 2 зубчики часнику;
– 1 літр води;
– 60 грамів солі;
– 1 лавровий лист.
Приготування:
Усі інгредієнти добре промийте та дайте їм повністю обсохнути, щоб не залишилось зайвої вологи.
Часник розріжте на чотири частини.
Кабачки також ретельно вимийте, обріжте хвостики та наріжте кружечками завтовшки приблизно 1 – 1,5 сантиметра.
На дно стерильної банки викладіть спеції та зелень. Поверх них щільно розмістіть шматочки кабачків, намагаючись укладати рівномірно.
Щоб приготувати розсіл, закип’ятіть воду, додайте лавровий лист і сіль, розмішайте до повного розчинення.
Дайте розсолу охолонути до кімнатної температури, після чого залийте ним кабачки. Переконайтеся, що овочі повністю занурені в рідину.
Накрийте банку марлею і поставте в глибоку миску – під час бродіння розсіл може витікати.
Залиште при кімнатній температурі на 7 днів.
Після завершення бродіння закрийте банку щільною кришкою та перенесіть у прохолодне місце.
Смачного!
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