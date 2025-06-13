Ці огірочки доповнять будь-які страви або слугуватимуть самостійною закускою. Як приготувати малосольні огірки за годину розповідає 24 Канал з посиланням на "Сусідка".
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Малосольні огірки за годину
- Час: 1 година
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 1 столова ложка кам'яної солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 3 – 5 зубків часнику;
– великий пучок кропу із парасольками;
– 1 – 2 великих листки хрону;
– 4 – 5 листочків смородини або вишні;
– маленький шматочок гострого перцю.
Приготування:
- Огірки ретельно вимийте та замочіть у холодній воді. Після "ванни" обсушіть їх і зріжте кінчики з обох боків. Це допоможе швидше та рівномірніше просолитися.
- Кріп та листя хрону, смородини чи вишні грубо порвіть руками або наріжте. Часник роздушіть пласкою стороною ножа або наріжте пластинками.
- Візьміть міцний харчовий пакет, складіть у нього підготовлені огірки, всю зелень, часник, сіль та цукор.
- Зав'яжіть пакет, залишивши всередині трохи повітря, і добре, енергійно потрясіть його протягом 1 – 2 хвилин. Усі інгредієнти мають рівномірно перемішатися, а огірки – почати пускати сік.
- Залиште пакет при кімнатній температурі приблизно на 1 годину. Протягом цього часу бажано ще кілька разів його струсити.
- Вже через годину можете насолоджуватися огірками. Але для ще насиченішого смаку можна потримати їх у холодильнику 30 – 60 хвилин перед подачею.
Смачного!
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