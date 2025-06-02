Редиска в часниковому маринаді – це закуска, яку точно варто спробувати у поєднанні з улюбленим мʼясом та гарнірами. Особливо вона смакує з печеною картоплею, це просто ідеальний дует смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на NovaStrava.

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Рецепт битої редиски

Час : 10 хвилин + маринування

: 10 хвилин + маринування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів редиски;

– 2 зубчики часнику;

– пів чайної ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– 2 столові ложки води;

– 30 мілілітрів олії;

– зелень до смаку.

Приготування:

Ретельно вимийте редиску, обріжте кінчики з обох боків. Кожен овоч злегка роздушіть качалкою або плоскою частиною ножа, завдяки тріщинам редиска краще вбере маринад. Складіть редиску в скляну банку або харчовий контейнер із щільною кришкою. Додайте подрібнений часник, дрібку солі, трохи цукру, оцет, воду, рослинну олію й свіжу зелень, нарізану довільно. Закрийте ємність і добре струсіть її кілька разів, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися. Поставте в холодильник щонайменше на пів години. Перед тим як подавати, ще раз перемішайте вміст.

Смачного!

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