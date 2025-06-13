Эти огурчики дополнят любые блюда или будут служить самостоятельной закуской. Как приготовить малосольные огурцы за час рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Соседка".
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Малосольные огурцы за час
- Время: 1 час
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 1 столовая ложка каменной соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 3 – 5 зубков чеснока;
– большой пучок укропа с зонтиками;
– 1 – 2 больших листа хрена;
– 4 – 5 листочков смородины или вишни;
– маленький кусочек острого перца.
Приготовление:
- Огурцы тщательно вымойте и замочите в холодной воде. После "ванны" обсушите их и срежьте кончики с обеих сторон. Это поможет быстрее и равномернее просолиться.
- Укроп и листья хрена, смородины или вишни грубо порвите руками или нарежьте. Чеснок раздавите плоской стороной ножа или нарежьте пластинками.
- Возьмите прочный пищевой пакет, сложите в него подготовленные огурцы, всю зелень, чеснок, соль и сахар.
- Завяжите пакет, оставив внутри немного воздуха, и хорошо, энергично потрясите его в течение 1 – 2 минут. Все ингредиенты должны равномерно перемешаться, а огурцы – начать пускать сок.
- Оставьте пакет при комнатной температуре примерно на 1 час. В течение этого времени желательно еще несколько раз его встряхнуть.
- Уже через час можете наслаждаться огурцами. Но для еще более насыщенного вкуса можно подержать их в холодильнике 30 – 60 минут перед подачей.
Приятного аппетита!
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