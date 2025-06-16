Так цю страву готують лише на Прикарпатті, і рецепт залишається незмінним впродовж віків. 24 Канал радить обовʼязково скуштувати цю варіацію улюбленого борщу, скориставшись рецептом порталу Shuba.

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Інгредієнти:

– 4 літри молока;

– 500 мілілітрів сметани;

– 300 грамів вареної картоплі;

– 300 грамів картоплі;

– 2 столові ложки крохмалю;

– сіль та перець до смаку;

– 5 горошин чорного перцю;

– 2 горошини духмяного перцю;

– 2 лаврових листки;

– 1 столова ложка сушеного чебрецю.

Приготування:

Почистіть картоплю та промийте під проточною водою. Половину бульби зваріть у підсоленій воді до м’якості.

Іншу частину натріть на дрібній тертці або подрібніть за допомогою м’ясорубки чи блендера. Отриману масу відтисніть через марлю або металеве сито, щоб позбутися зайвої рідини.

Зварену картоплю також подрібніть, можете розтовкти вручну або скористатися блендером чи м’ясорубкою.

З’єднайте сиру й варену картоплю, посоліть, поперчіть і добре вимішайте.

Сформуйте з маси невеликі кульки, розміром приблизно як волоський горіх, і обкачайте їх у картопляному крохмалі.

У каструлі або казані доведіть до кипіння молоко, додайте сметану та ретельно перемішайте.

Коли суміш знову закипить, обережно опустіть у неї картопляні галушки. Варіть, періодично помішуючи, щоб уникнути прилипання до дна.

Після цього посоліть юшку, додайте лавровий лист, чорний перець (мелений і горошком), духмяний перець і трохи сухого чебрецю.