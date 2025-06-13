Часникові стрілки – чудова пікантна основа для улюблених тостів. Як її приготувати без зайвих витрат продуктів та зусиль – розповість 24 Канал.

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Рецепт пасти з часникових стрілок

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 500 грамів часникових стрілок;
– сік половини лимона;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка солі;
– чорний перець до смаку;
– кріп до смаку.

Приготування:

  1. Покладіть в чашу блендера зелень, часникові стрілки (попередньо промиті) та оливкову олію. Збийте все до однорідної маси.
  2. Додайте лимонний сік, сіль і мелений перець до смаку.
  3. Знову все збийте до гладкої консистенції.
  4. Цю пасту можна подавати на шматочках багета або хрустких грінках.

Смачного!

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