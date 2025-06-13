Чесночные стрелки – замечательная пикантная основа для любимых тостов. Как ее приготовить без лишних затрат продуктов и усилий – расскажет 24 Канал.

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Рецепт пасты из чесночных стрелок

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 граммов чесночных стрелок;
– сок половины лимона;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка соли;
– черный перец по вкусу;
– укроп по вкусу.

Приготовление:

  1. Положите в чашу блендера зелень, чесночные стрелки (предварительно промытые) и оливковое масло. Взбейте все до однородной массы.
  2. Добавьте лимонный сок, соль и молотый перец по вкусу.
  3. Снова все взбейте до гладкой консистенции.
  4. Эту пасту можно подавать на кусочках багета или хрустящих гренках.

Приятного аппетита!

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