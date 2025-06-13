Чесночные стрелки – замечательная пикантная основа для любимых тостов. Как ее приготовить без лишних затрат продуктов и усилий – расскажет 24 Канал.
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Рецепт пасты из чесночных стрелок
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов чесночных стрелок;
– сок половины лимона;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка соли;
– черный перец по вкусу;
– укроп по вкусу.
Приготовление:
- Положите в чашу блендера зелень, чесночные стрелки (предварительно промытые) и оливковое масло. Взбейте все до однородной массы.
- Добавьте лимонный сок, соль и молотый перец по вкусу.
- Снова все взбейте до гладкой консистенции.
- Эту пасту можно подавать на кусочках багета или хрустящих гренках.
Приятного аппетита!
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