Эти тосты пригодятся на каждый день. Несмотря на простоту приготовления они имеют удивительный вкус, благодаря чему имеют популярность во всем мире, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт тостов с яйцом пашот
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 ломтика тостового хлеба;
– 4 яйца;
– 1 литр воды;
– 1,5 столовой ложки уксуса;
– твёрдый сыр;
– кусочки ветчины или слабосоленой рыбы;
– овощи или листья салата.
Приготовление:
Поджариваем хлеб до румяной корочки. Параллельно готовим яйцо пашот: в кастрюле кипятим 1 литр воды, добавляем щепотку соли и немного уксуса.
Быстро закручиваем воду ложкой, создавая воронку, и осторожно вбиваем туда сырое яйцо. Варим около 2 – 3 минут, после чего вынимаем его шумовкой.
На обжаренный тост выкладываем овощи, лист салата, кусочек сыра, а сверху – яйцо пашот.
Приятного аппетита!
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