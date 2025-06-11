Нужно всего три ингредиента, чтобы порадовать родных вкусным завтраком. Добавьте к блинам любимые сладкие добавки – и от них на столе не останется и следа, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
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Рецепт простых блинов
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 500 граммов натурального йогурта;
– щепотка соли;
– 500 граммов муки;
– 1 пачка разрыхлителя;
– масло для жарки.
Приготовление:
Сначала разбейте яйца, добавьте щепотку соли и хорошо взбейте. Влейте йогурт и тщательно перемешайте. В отдельной емкости соедините просеянную муку с разрыхлителем.
Постепенно всыпайте сухие ингредиенты к жидким, вымешивая тесто до получения однородной консистенции.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие круглые блины.
Жарьте на умеренном огне до румяной корочки с обеих сторон. Подавайте теплыми – они прекрасно сочетаются как с солеными, так и сладкими добавками.
Приятного аппетита!
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