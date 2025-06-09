В этом салате прекрасно все, от сочетания ингредиентов до цвета, заправки и заботы о фигуре. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт, которым поделилась победительница "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем инстаграме.
Читайте также Не будете успевать делать: закуска из элементарных продуктов, которую хозяйки уже окрестили гениальной
Рецепт универсального салата
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов салата Айсберг или молодой капусты;
– 150 граммов редиса;
– 3 огурца;
– 2 – 3 вареных яйца;
– половинка синего лука;
– 150 граммов кукурузы;
заправка:
– 4 столовые ложки сметаны;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Тонко нарежьте капусту. Огурцы, редис, вареные яйца и зеленый лук нарежьте произвольными кусочками.
Переложите все в глубокую миску к капусте.
По желанию добавьте консервированную кукурузу – она добавляет сладкую нотку, которая хорошо сочетается с другими ингредиентами.
Соедините все ингредиенты для заправки и хорошо перемешайте.
Заправьте салат и хорошо перемешайте.
Перед подачей дайте ему немного постоять в холодильнике.
Приятного аппетита!
Это просто фантастика: драники с кабачками, которые лучше оригинала.