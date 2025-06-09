У цьому салаті прекрасно все, від поєднання інгредієнтів до кольору, заправки та турботи про фігуру. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Ольга Рябенко у своєму інстаграмі.
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Рецепт універсального салату
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів салату Айсберг або молодої капусти;
– 150 грамів редиски;
– 3 огірки;
– 2 – 3 варені яйця;
– половинка синьої цибулі;
– 150 грамів кукурудзи;
заправка:
– 4 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Тонко нашинкуйте капусту. Огірки, редиску, варені яйця та зелену цибулю наріжте довільними шматочками.
Перекладіть усе в глибоку миску до капусти.
За бажанням додайте консервовану кукурудзу – вона додає солодку нотку, яка добре поєднується з іншими інгредієнтами.
Зʼєднайте усі інгредієнти для заправки та добре перемішайте.
Заправте салат і добре перемішайте.
Перед подачею дайте йому трішки постояти у холодильнику.
Смачного!
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