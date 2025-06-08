Никто не сможет устоять перед любимыми дерунами, а с кабачками они будут смаковать еще лучше, ведь станут более нежными и сочными. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала Ukr.Media и насладиться новым вкусом популярного блюда.

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Ингредиенты:

– 3 – 4 картофелины;

– 1 кабачок;

– 1 луковица;

– 1 яйцо;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 – 4 столовые ложки муки;

– погашенная сода, соль, перец.

Приготовление:

Картофель натрите на крупной терке или измельчите в мясорубке и оставьте на 10 – 15 минут. После этого обязательно слейте лишнюю жидкость.

Кабачок также натрите на крупной терке и дайте немного постоять. Затем слейте сок. Лук измельчите: либо прокрутите через мясорубку (можно после картофеля), или мелко нарежьте кубиками.

Соедините картофель, кабачки и лук. Добавьте щепотку соды, погашенную уксусом (буквально на кончике ножа). Посолите, поперчите, добавьте сметану и яйцо и хорошо перемешайте.

Добавьте несколько ложек муки, ориентируясь на влажность овощей. Хорошо все перемешайте. Тесто должно быть похожим на густую сметану. Оно должно легко стекать с ложки, не растекаясь.