Ці тости стануть у пригоді на кожен день. Попри простоту приготування вони мають дивовижний смак, завдяки чому мають популярність в усьому світі, розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Як оладки, але краще: апетитні млинці без цукру, молока та дріжджів за 15 хвилин

Рецепт тостів з яйцем пашот

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 скибки тостового хліба;

– 4 яйця;

– 1 літр води;

– 1,5 столової ложки оцту;

– твердий сир;

– шматочки шинки або слабосолоної риби;

– овочі або листя салату.

Приготування:

Підсмажуємо хліб до рум’яної скоринки. Паралельно готуємо яйце пашот: у каструлі кип’ятимо 1 літр води, додаємо дрібку солі та трохи оцту. Швидко закручуємо воду ложкою, створюючи воронку, і обережно вбиваємо туди сире яйце. Варимо близько 2 – 3 хвилин, після чого виймаємо його шумівкою. На обсмажений тост викладаємо овочі, лист салату, шматочок сиру, а зверху – яйце пашот.

Смачного!

Це просто знахідка: деруни з ковбасою на кожен день.