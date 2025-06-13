Ці тости стануть у пригоді на кожен день. Попри простоту приготування вони мають дивовижний смак, завдяки чому мають популярність в усьому світі, розповідає 24 Канал.
Не пропустіть Як оладки, але краще: апетитні млинці без цукру, молока та дріжджів за 15 хвилин
Рецепт тостів з яйцем пашот
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 скибки тостового хліба;
– 4 яйця;
– 1 літр води;
– 1,5 столової ложки оцту;
– твердий сир;
– шматочки шинки або слабосолоної риби;
– овочі або листя салату.
Приготування:
Підсмажуємо хліб до рум’яної скоринки. Паралельно готуємо яйце пашот: у каструлі кип’ятимо 1 літр води, додаємо дрібку солі та трохи оцту.
Швидко закручуємо воду ложкою, створюючи воронку, і обережно вбиваємо туди сире яйце. Варимо близько 2 – 3 хвилин, після чого виймаємо його шумівкою.
На обсмажений тост викладаємо овочі, лист салату, шматочок сиру, а зверху – яйце пашот.
Смачного!
Це просто знахідка: деруни з ковбасою на кожен день.