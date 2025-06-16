Так это блюдо готовят только на Прикарпатье, и рецепт остается неизменным на протяжении веков. 24 Канал советует обязательно попробовать эту вариацию любимого борща, воспользовавшись рецептом портала Shuba.

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Рецепт "железного" борща

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 4 литра молока;
– 500 миллилитров сметаны;
– 300 граммов вареного картофеля;
– 300 граммов картофеля;
– 2 столовые ложки крахмала;
– соль и перец по вкусу;
– 5 горошин черного перца;
– 2 горошины душистого перца;
– 2 лавровых листа;
– 1 столовая ложка сушеного тимьяна.

Приготовление:

  1. Почистите картофель и промойте под проточной водой. Половину клубня сварите в подсоленной воде до мягкости.

  2. Остальную часть натрите на мелкой терке или измельчите с помощью мясорубки или блендера. Полученную массу отожмите через марлю или металлическое сито, чтобы избавиться от лишней жидкости.

  3. Сваренный картофель также измельчите, можете растолочь вручную, воспользоваться блендером или мясорубкой.

  4. Соедините сырую и вареную картошку, посолите, поперчите и хорошо вымешайте.

  5. Сформируйте из массы небольшие шарики, размером примерно как грецкий орех, и обваляйте их в картофельном крахмале.

  6. В кастрюле или казане доведите до кипения молоко, добавьте сметану и тщательно перемешайте.

  7. Когда смесь снова закипит, осторожно опустите в нее картофельные клецки. Варите, периодически помешивая, чтобы избежать прилипания ко дну.

  8. После этого посолите уху, добавьте лавровый лист, черный перец (молотый и горошком), душистый перец и немного сухого тимьяна.

  9. В ухе много крахмала, поэтому после остывания она станет похожей на кисель, можно регулировать консистенцию молоком.

Приятного аппетита!

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