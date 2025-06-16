Так это блюдо готовят только на Прикарпатье, и рецепт остается неизменным на протяжении веков. 24 Канал советует обязательно попробовать эту вариацию любимого борща, воспользовавшись рецептом портала Shuba.

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Ингредиенты:

– 4 литра молока;

– 500 миллилитров сметаны;

– 300 граммов вареного картофеля;

– 300 граммов картофеля;

– 2 столовые ложки крахмала;

– соль и перец по вкусу;

– 5 горошин черного перца;

– 2 горошины душистого перца;

– 2 лавровых листа;

– 1 столовая ложка сушеного тимьяна.

Приготовление:

Почистите картофель и промойте под проточной водой. Половину клубня сварите в подсоленной воде до мягкости.

Остальную часть натрите на мелкой терке или измельчите с помощью мясорубки или блендера. Полученную массу отожмите через марлю или металлическое сито, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Сваренный картофель также измельчите, можете растолочь вручную, воспользоваться блендером или мясорубкой.

Соедините сырую и вареную картошку, посолите, поперчите и хорошо вымешайте.

Сформируйте из массы небольшие шарики, размером примерно как грецкий орех, и обваляйте их в картофельном крахмале.

В кастрюле или казане доведите до кипения молоко, добавьте сметану и тщательно перемешайте.

Когда смесь снова закипит, осторожно опустите в нее картофельные клецки. Варите, периодически помешивая, чтобы избежать прилипания ко дну.

После этого посолите уху, добавьте лавровый лист, черный перец (молотый и горошком), душистый перец и немного сухого тимьяна.