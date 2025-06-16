Так это блюдо готовят только на Прикарпатье, и рецепт остается неизменным на протяжении веков. 24 Канал советует обязательно попробовать эту вариацию любимого борща, воспользовавшись рецептом портала Shuba.
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Рецепт "железного" борща
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 литра молока;
– 500 миллилитров сметаны;
– 300 граммов вареного картофеля;
– 300 граммов картофеля;
– 2 столовые ложки крахмала;
– соль и перец по вкусу;
– 5 горошин черного перца;
– 2 горошины душистого перца;
– 2 лавровых листа;
– 1 столовая ложка сушеного тимьяна.
Приготовление:
Почистите картофель и промойте под проточной водой. Половину клубня сварите в подсоленной воде до мягкости.
Остальную часть натрите на мелкой терке или измельчите с помощью мясорубки или блендера. Полученную массу отожмите через марлю или металлическое сито, чтобы избавиться от лишней жидкости.
Сваренный картофель также измельчите, можете растолочь вручную, воспользоваться блендером или мясорубкой.
Соедините сырую и вареную картошку, посолите, поперчите и хорошо вымешайте.
Сформируйте из массы небольшие шарики, размером примерно как грецкий орех, и обваляйте их в картофельном крахмале.
В кастрюле или казане доведите до кипения молоко, добавьте сметану и тщательно перемешайте.
Когда смесь снова закипит, осторожно опустите в нее картофельные клецки. Варите, периодически помешивая, чтобы избежать прилипания ко дну.
После этого посолите уху, добавьте лавровый лист, черный перец (молотый и горошком), душистый перец и немного сухого тимьяна.
В ухе много крахмала, поэтому после остывания она станет похожей на кисель, можно регулировать консистенцию молоком.
Приятного аппетита!
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