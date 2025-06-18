Консервированная горбуша и несколько дополнительных простых ингредиентов – вот и все, что нужно для аппетитной намазки, которая всем придется по вкусу. 24 Канал предлагает приготовить ее по рецепту портала "На пенсии".
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Рецепт намазки из горбуши
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка горбуши в собственном соку;
– 2 вареных яйца;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– 3 столовые ложки сливочного сыра;
– свежий укроп по вкусу.
Приготовление:
Горбушу разомните вилкой до состояния кашицы и переложите в чашу блендера.
Добавьте к рыбе вареные яйца, зубчик чеснока, немного горчицы и мягкий сливочный сыр.
Взбивайте все вместе до получения гладкой, кремообразной текстуры.
Готовую пасту переложите в чистую баночку для хранения в холодильнике или наносите на хлеб.
Для подачи украсьте сверху свежим измельченным укропом.
Приятного аппетита!
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