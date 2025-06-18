На прилавках становится все больше овощей, а значит, нужно пользоваться случаем. Салаты – далеко не единственная опция, и 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом, которым поделился портал "На пенсии".

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Рецепт котлет из цуккини и гречки

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов цуккини;

– 70 граммов вареной гречки;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки пшеничной муки;

– 5 граммов сухого чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Цуккини натрите на терке, хорошо отожмите сок, выделившийся. Добавьте к нему вареную гречку, яйцо и муку. Приправьте солью и любимыми специями, перемешайте до однородной консистенции. Из полученной массы сформируйте котлетки. Обжаривайте на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Приятного аппетита!

Перекус – всегда хорошая идея: аппетитная намазка из горбуши.