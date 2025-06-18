На прилавках становится все больше овощей, а значит, нужно пользоваться случаем. Салаты – далеко не единственная опция, и 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом, которым поделился портал "На пенсии".

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Рецепт котлет из цуккини и гречки

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 граммов цуккини;
– 70 граммов вареной гречки;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 5 граммов сухого чеснока;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Цуккини натрите на терке, хорошо отожмите сок, выделившийся.

  2. Добавьте к нему вареную гречку, яйцо и муку.

  3. Приправьте солью и любимыми специями, перемешайте до однородной консистенции.

  4. Из полученной массы сформируйте котлетки.

  5. Обжаривайте на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

  6. Подавайте горячими со сметаной.

Приятного аппетита!

Перекус – всегда хорошая идея: аппетитная намазка из горбуши.