На прилавках становится все больше овощей, а значит, нужно пользоваться случаем. Салаты – далеко не единственная опция, и 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом, которым поделился портал "На пенсии".
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Рецепт котлет из цуккини и гречки
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов цуккини;
– 70 граммов вареной гречки;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 5 граммов сухого чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Цуккини натрите на терке, хорошо отожмите сок, выделившийся.
Добавьте к нему вареную гречку, яйцо и муку.
Приправьте солью и любимыми специями, перемешайте до однородной консистенции.
Из полученной массы сформируйте котлетки.
Обжаривайте на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавайте горячими со сметаной.
Приятного аппетита!
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