Эта запеканка станет для хозяек настоящей находкой, особенно для тех, кто постоянно занят другими блюдами. 24 Канал советует обязательно принять во внимание рецепт сезонной вкуснятины из кабачков и картофеля, которым поделился портал "Смачненьке".

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Рецепт запеканки из картофеля и кабачков

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 2 картофелины;

– 2 красных перца;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 300 граммов консервированной кукурузы;

– 2 яйца;

– 200 граммов муки;

– петрушка и укроп;

– 100 граммов твердого сыра;

– 4 столовые ложки сметаны;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Кабачки натираем, солим и оставляем на 15 минут. Затем отжимаем лишнюю влагу. Картофель натираем, лук нарезаем и жарим 2 – 3 минуты. Добавляем нарезанную морковь, накрываем крышкой и тушим 5 минут. Туда же добавляем нарезанные красные перцы. Картофель смешиваем с кабачками, затем добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем. Выкладываем массу на смазанный пергамент, разравниваем и выпекаем 30 минут при 200 градусах. Сверху натираем сыр и возвращаем в духовку, чтобы он расплавился.

Приятного аппетита!

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