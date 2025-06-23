Куриный мясной паштет точно заслуживает того, чтобы стать частым "утренним" гостем на вашем столе. С его приготовлением справится даже ребенок, а со стола он исчезает буквально моментально, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке.

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Рецепт куриного паштета на завтрак

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов запеченного или отварного куриного филе;
– 2 вареных яйца;
– соль и перец по вкусу;
– 3 – 4 столовые ложки сливок, молока или бульона.

Приготовление:

  1. Куриное мясо нарезаем кусочками.
  2. Яйца режем на четвертинки.
  3. Кладем все ингредиенты в блендер.
  4. Перебиваем до однородности.
  5. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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