Галушки из картофеля – это одно из главных блюд, которое наши предки готовили на Ивана Купала. Лучше всего их подавать с поджаренным луком, шкварками и сметаной, как вареники, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Должна быть на столах, а не только на страницах книг: простой рецепт лемишки

Рецепт клецок из картофеля

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 2 куриных яйца;

– 6 – 7 столовые ложки муки;

– щепотка соли.

Приготовление:

Сварите картофель в подсоленной воде до мягкости. После варки слейте всю жидкость и разомните картофель до состояния пюре. Оставьте пюре остыть, тогда добавьте к нему яйца, муку и щепотку молотого черного перца. Хорошо перемешайте все ингредиенты и замесите мягкое тесто. Из теста сформируйте небольшие клецки. Опустите их в кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите примерно 3 минуты. Этого будет достаточно, чтобы они стали готовыми. Подавайте с любимыми дополнениями.

Приятного аппетита!

Чтобы была не только вкусная, но и безопасная: как выбирать молодой картофель.