Любимое блюдо героев "Энеиды" может приготовить каждый. Лемишка хорошо подходит на ужин, хотя когда-то была популярной опцией для завтрака, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Рецепт лемишки

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 10 стаканов воды;

– 4 стакана гречневой муки;

– 2 чайные ложки соли;

– 50 граммов сала;

– 1 желтая репчатая луковица.

Приготовление:

Высыпьте гречневую муку на сухую сковородку и подсушивайте ее на минимальном огне 2 – 3 минуты, не прекращая помешивать, чтобы не пригорело. Вскипятите воду в кастрюле, пригодной для запекания. Добавьте щепотку соли. Постепенно всыпайте поджаренную муку, постоянно перемешивая ложкой или венчиком. Смесь должна стать густой, без комочков, похожей на тягучую кашу. Очистите репчатый лук и нарежьте его мелкими кубиками. Сало нарежьте тоненькой соломкой. На сковороде обжарьте сало вместе с луком до золотистой корочки. Добавьте горячую зажарку к гречневой массе в кастрюле и осторожно перемешайте. Включите духовку и разогрейте ее до 160 градусов. Поставьте кастрюлю с лемишкой в духовку на 20 – 25 минут. Не подавайте блюдо сразу, дайте ей немного остыть и получить насыщенный вкус.

Приятного аппетита!

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