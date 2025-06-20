Улюблену страву героїв "Енеїди" може приготувати кожен. Лемішка гарно смакує на вечерю, хоча колись була популярною опцією для сніданку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Читайте також Сімейний рецепт літа: апетитна запіканка з кабачків та картоплі – рецепт, який здивує

Інгредієнти:

– 10 склянок води;

– 4 склянки гречаного борошна;

– 2 чайні ложки солі;

– 50 грамів сала;

– 1 жовта ріпчаста цибулина.

Приготування:

Висипте гречане борошно на суху сковорідку й підсушуйте його на мінімальному вогні 2 – 3 хвилини, не припиняючи помішувати, щоб не пригоріло.

Закип’ятіть воду в каструлі, придатній для запікання. Додайте дрібку солі. Поступово всипайте підсмажене борошно, постійно перемішуючи ложкою або вінчиком. Суміш має стати густою, без грудочок, схожою на тягучу кашу.

Очистьте ріпчасту цибулю й наріжте її дрібними кубиками.

Сало наріжте тоненькою соломкою. На сковорідці обсмажте сало разом із цибулею до золотистої скоринки.

Додайте гарячу засмажку до гречаної маси в каструлі й обережно перемішайте.

Увімкніть духовку й розігрійте її до 160 градусів. Поставте каструлю з лемішкою в духовку на 20 – 25 хвилин.