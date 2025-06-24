Этот салат порадует хозяек простотой ингредиентов и приготовления. Несколько минут – и на столе невероятное дополнение к любимой трапезе. 24 Канал советует попробовать рецепт, которым поделился портал "Сокровищница рецептов".
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Рецепт салата с бужениной
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– буженина;
– свежие огурцы;
– вареные яйца;
– укроп;
– майонез.
Приготовление:
- Буженину и огурцы нарезаем ломтиками.
- Яйца грубо натираем.
- Укроп измельчаем.
- Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим по вкусу.
Приятного аппетита!
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