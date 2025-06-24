Цей салат потішить господинь простотою інгредієнтів та приготування. Кілька хвилин – і на столі неймовірний додаток до улюбленої трапези. 24 Канал радить спробувати рецепт, яким поділився портал "Скарбниця рецептів".
До теми Готувати хвилини, а зʼїдають ще швидше: рецепт апетитного сніданкового паштету
Рецепт салату з бужениною
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– буженина;
– свіжі огірки;
– варені яйця;
– кріп;
– майонез.
Приготування:
- Буженину та огірки нарізаємо скибками.
- Яйця грубо натираємо.
- Кріп подрібнюємо.
- Змішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку.
Смачного!
Щасливі рідні без зайвих зусиль: як приготувати яворівський пиріг.