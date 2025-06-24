Цей салат потішить господинь простотою інгредієнтів та приготування. Кілька хвилин – і на столі неймовірний додаток до улюбленої трапези. 24 Канал радить спробувати рецепт, яким поділився портал "Скарбниця рецептів".

До теми Готувати хвилини, а зʼїдають ще швидше: рецепт апетитного сніданкового паштету

Рецепт салату з бужениною

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– буженина;
– свіжі огірки;
– варені яйця;
– кріп;
– майонез.

Приготування:

  1. Буженину та огірки нарізаємо скибками.
  2. Яйця грубо натираємо.
  3. Кріп подрібнюємо.
  4. Змішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку.

Смачного!

Щасливі рідні без зайвих зусиль: як приготувати яворівський пиріг.