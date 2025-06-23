Цей пиріг не просто смачно нагодує усіх рідних, а й стане чудовим культурним містком із сьогоденням, адже внесений до спадщини ЮНЕСКО. 24 Канал пропонує обовʼязково взяти до уваги рецепт знаменитого пирога, яким поділився портал zahid.net.
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Рецепт яворівського пирога
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 120 мілілітрів води або молока;
– 250 грамів борошна;
– 20 грамів свіжих дріжджів або 1 чайна ложка сухих;
– 1 яйце;
– 50 мілілітрів олії;
– сіль, цукор до смаку;
начинка:
– 150 грамів гречки;
– 1 кілограм картоплі;
– 2 цибулини;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– суміш сухих трав.
Приготування:
Якщо ви використовуєте свіжі дріжджі, розчиніть їх у невеликій кількості теплого молока або води з додаванням ложки цукру. Дайте суміші постояти кілька хвилин, щоб дріжджі активізувалися.
У великій мисці змішайте просіяне борошно, обране рідке середовище (молоко чи воду), активовані дріжджі, сіль, цукор і яйце. Замісіть тісто.
В кінці замісу додайте олію й добре вимісіть, поки маса не стане гладкою. Накрийте ємність рушником і залиште в теплому місці підходити.
Поки тісто підходить, очистьте картоплю, наріжте її на шматочки та відваріть до м’якості. Потовчіть у пюре. Окремо зваріть гречану крупу.
Цибулю подрібніть і обсмажте до золотистості на рослинній олії. Дайте всім інгредієнтам охолонути, потім з’єднайте їх у мисці. Найкраще дотримуватись такої пропорції: гречка та картопля у співвідношенні один до одного. Додайте улюблені спеції.
Розкачайте тісто в плаский корж. У центр викладіть начинку, залишивши краї вільними. Зберіть краї тіста до центру, закриваючи начинку, немов у мішечку.
Щільно заліпіть шов, переверніть пиріг швом донизу й покладіть у змащену олією форму.
Зробіть кілька проколів на поверхні виделкою та змастіть верх збитим жовтком.
Випікайте пиріг у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 60 хвилин – до рум’яної скоринки.
Смачного!
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