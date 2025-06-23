Цей пиріг не просто смачно нагодує усіх рідних, а й стане чудовим культурним містком із сьогоденням, адже внесений до спадщини ЮНЕСКО. 24 Канал пропонує обовʼязково взяти до уваги рецепт знаменитого пирога, яким поділився портал zahid.net.

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Рецепт яворівського пирога

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 120 мілілітрів води або молока;

– 250 грамів борошна;

– 20 грамів свіжих дріжджів або 1 чайна ложка сухих;

– 1 яйце;

– 50 мілілітрів олії;

– сіль, цукор до смаку;

начинка:

– 150 грамів гречки;

– 1 кілограм картоплі;

– 2 цибулини;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– суміш сухих трав.

Приготування:

Якщо ви використовуєте свіжі дріжджі, розчиніть їх у невеликій кількості теплого молока або води з додаванням ложки цукру. Дайте суміші постояти кілька хвилин, щоб дріжджі активізувалися. У великій мисці змішайте просіяне борошно, обране рідке середовище (молоко чи воду), активовані дріжджі, сіль, цукор і яйце. Замісіть тісто. В кінці замісу додайте олію й добре вимісіть, поки маса не стане гладкою. Накрийте ємність рушником і залиште в теплому місці підходити. Поки тісто підходить, очистьте картоплю, наріжте її на шматочки та відваріть до м’якості. Потовчіть у пюре. Окремо зваріть гречану крупу. Цибулю подрібніть і обсмажте до золотистості на рослинній олії. Дайте всім інгредієнтам охолонути, потім з’єднайте їх у мисці. Найкраще дотримуватись такої пропорції: гречка та картопля у співвідношенні один до одного. Додайте улюблені спеції. Розкачайте тісто в плаский корж. У центр викладіть начинку, залишивши краї вільними. Зберіть краї тіста до центру, закриваючи начинку, немов у мішечку. Щільно заліпіть шов, переверніть пиріг швом донизу й покладіть у змащену олією форму. Зробіть кілька проколів на поверхні виделкою та змастіть верх збитим жовтком. Випікайте пиріг у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 60 хвилин – до рум’яної скоринки.

Смачного!

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