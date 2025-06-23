Этот пирог не просто вкусно накормит всех родных, но и станет прекрасным культурным мостиком с настоящим, ведь внесен в наследие ЮНЕСКО. 24 Канал предлагает обязательно принять во внимание рецепт знаменитого пирога, которым поделился портал zahid.net.
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Рецепт яворовского пирога
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 120 миллилитров воды или молока;
– 250 граммов муки;
– 20 граммов свежих дрожжей или 1 чайная ложка сухих или 1 чайная ложка сухих;
– 1 яйцо;
– 50 миллилитров растительного масла;
– соль, сахар по вкусу;
начинка:
– 150 граммов гречки;
– 1 килограмм картофеля;
– 2 луковицы;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;
– смесь сухих трав.
Приготовление:
Если вы используете свежие дрожжи, растворите их в небольшом количестве теплого молока или воды с добавлением ложки сахара. Дайте смеси постоять несколько минут, чтобы дрожжи активизировались.
В большой миске смешайте просеянную муку, выбранную жидкую среду (молоко или воду), активированные дрожжи, соль, сахар и яйцо. Замесите тесто.
В конце замеса добавьте масло и хорошо вымесите, пока масса не станет гладкой. Накройте емкость полотенцем и оставьте в теплом месте подходить.
Пока тесто подходит, очистите картофель, нарежьте его на кусочки и отварите до мягкости. Растолките в пюре. Отдельно сварите гречневую крупу.
Лук измельчите и обжарьте до золотистости на растительном масле. Дайте всем ингредиентам остыть, затем соедините их в миске. Лучше всего придерживаться такой пропорции: гречка и картофель в соотношении один к одному. Добавьте любимые специи.
Раскатайте тесто в плоский корж. В центр выложите начинку, оставив края свободными. Соберите края теста к центру, закрывая начинку, словно в мешочке.
Плотно залепите шов, переверните пирог швом вниз и положите в смазанную маслом форму.
Сделайте несколько проколов на поверхности вилкой и смажьте верх взбитым желтком.
Выпекайте пирог в разогретой до 200 градусов духовке примерно 60 минут – до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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