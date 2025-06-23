Этот пирог не просто вкусно накормит всех родных, но и станет прекрасным культурным мостиком с настоящим, ведь внесен в наследие ЮНЕСКО. 24 Канал предлагает обязательно принять во внимание рецепт знаменитого пирога, которым поделился портал zahid.net.

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Рецепт яворовского пирога

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 120 миллилитров воды или молока;

– 250 граммов муки;

– 20 граммов свежих дрожжей или 1 чайная ложка сухих или 1 чайная ложка сухих;

– 1 яйцо;

– 50 миллилитров растительного масла;

– соль, сахар по вкусу;

начинка:

– 150 граммов гречки;

– 1 килограмм картофеля;

– 2 луковицы;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;

– смесь сухих трав.

Приготовление:

Если вы используете свежие дрожжи, растворите их в небольшом количестве теплого молока или воды с добавлением ложки сахара. Дайте смеси постоять несколько минут, чтобы дрожжи активизировались. В большой миске смешайте просеянную муку, выбранную жидкую среду (молоко или воду), активированные дрожжи, соль, сахар и яйцо. Замесите тесто. В конце замеса добавьте масло и хорошо вымесите, пока масса не станет гладкой. Накройте емкость полотенцем и оставьте в теплом месте подходить. Пока тесто подходит, очистите картофель, нарежьте его на кусочки и отварите до мягкости. Растолките в пюре. Отдельно сварите гречневую крупу. Лук измельчите и обжарьте до золотистости на растительном масле. Дайте всем ингредиентам остыть, затем соедините их в миске. Лучше всего придерживаться такой пропорции: гречка и картофель в соотношении один к одному. Добавьте любимые специи. Раскатайте тесто в плоский корж. В центр выложите начинку, оставив края свободными. Соберите края теста к центру, закрывая начинку, словно в мешочке. Плотно залепите шов, переверните пирог швом вниз и положите в смазанную маслом форму. Сделайте несколько проколов на поверхности вилкой и смажьте верх взбитым желтком. Выпекайте пирог в разогретой до 200 градусов духовке примерно 60 минут – до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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