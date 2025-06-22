Лучше всего для шашлыка подойдет свиной ошеек, это мясо нежное и имеет прожилки из сала, которые будут таять во время приготовления на огне. А как его замариновать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТикТок katya_rybalka.

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Рецепт маринада для шашлыка

Время : 10 минут + несколько часов маринования мяса

: 10 минут + несколько часов маринования мяса Порций: в зависимости от количества мяса

Ингредиенты:

– 1 лук на килограмм мяса;

– соль и перец по вкусу;

– несколько зубчиков чеснока;

– немного сока лимона или лайма;

– греческий йогурт.

Приготовление:

Лук натираем, а не нарезаем, как обычно. Добавляем продавленный через пресс чеснок. Солим, перчим, добавляем любимые специи. Добавляем немного сока лимона или лайма. Натираем мясо маринадом и добавляем греческий йогурт. Маринуем несколько часов. Перед приготовлением посыпаем угли солью, так тепло будет равномерно распределяться, и мясо не пригорит. Готовим 15 минут, постоянно переворачивая мясо.

Приятного аппетита!

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