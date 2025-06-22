Омлет – очень простое и неприхотливое блюдо, но даже оно при определенных обстоятельствах может стать разочарованием. Как этого избежать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Как приготовить идеальный омлет

Все, что вам нужно для идеального результата – столовая ложка густой сметаны или натурального йогурта на 2 – 3 яйца. Поверьте, этот секрет точно изменит привычное блюдо.

Любимый завтрак / Фото Pixabay

Кисломолочный продукт нужно взбивать вместе с яйцами, можно добавлять другие добавки вроде зелени. Смесь должна получиться однородной, но ни в коем случае не взбивайте ее до состояния крутой пены.

Теперь выливаем смесь на сковороду и жарим привычным способом. Омлет получится пышным и очень нежным – именно то, что нужно для лучшего начала дня.

Так их сделают не во всех заведениях: готовим нежные и сочные ребрышки с Эктором.